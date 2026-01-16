TRENTO. Una quarantina di vigili del fuoco volontari sono stati impegnati nella notte nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato all’interno di un’abitazione in Piazza Italia, a Cavedine.

Il rogo, secondo le prime informazioni, sarebbe stato sprigionato da un fornelletto a gas. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e ha portato all’intervento dei vigili del fuoco volontari dei corpi di Cavedine, Lasino, Calavino e Arco, quest’ultimo con autoscala e carro aria, oltre al supporto del corpo permanente di Trento.

Le operazioni sono state coordinate dal comandante del corpo di Cavedine, Mattia Comai. L’intervento, tempestivo e massiccio, ha permesso di riportare rapidamente la situazione sotto controllo. A rendere particolarmente delicata l’operazione è stata la presenza, all’interno dell’appartamento, di tre bombole di gas, che ha richiesto ulteriori precauzioni da parte delle squadre impegnate. I vigili del fuoco volontari hanno lavorato fino alle 3:30 circa.

Sul posto sono intervenute anche due ambulanze del 118, che hanno prestato soccorso a due persone, e i carabinieri di Trento per gli accertamenti di competenza.