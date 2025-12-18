TRENTO. Il Festival dello Sport di Trento torna con la sua nona edizione e sceglie di anticipare il calendario: nel 2026 la manifestazione si svolgerà dall'1 al 4 ottobre, una settimana prima rispetto alle edizioni precedenti.

Trento è il cuore del Festival. La città, in quei quattro giorni, si trasforma in un grande palcoscenico diffuso dove ogni via, piazza, teatro, palazzo storico, museo e cortile vibrano di sport ed emozioni. Un intreccio unico tra luoghi, persone e storie che rende il Festival dello Sport di Trento un'esperienza irripetibile, capace di coinvolgere l'intera comunità e migliaia di appassionati.

Con oltre 150 appuntamenti e la partecipazione di più di 300 grandi campioni e protagonisti dello sport italiano e internazionale registrati nell'ultima edizione, il Festival si conferma come un appuntamento unico, originale e straordinario, capace di trasformare per quattro giorni la città di Trento in una vera e propria capitale mondiale dello sport. Un parterre straordinario di atleti, tecnici, dirigenti e leggende che, attraverso talk, interviste, eventi live condivideranno esperienze personali e sportive, rievocando i momenti più iconici della storia dello sport.