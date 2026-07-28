BRENTONICO. Di strada non ne aveva fatta molta, la sera del 2 luglio, uscendo di casa e non facendovi più rientro. Gino Paoli è stato ritrovato privo di vita a un chilometro e mezzo dalla sua abitazione, in fondo a un prato nei pressi di Malga Mortigola, in una zona poco battuta dagli escursionisti e men che meno dai turisti, fuori anche dai sentieri normalmente percorsi dalla gente del posto e per questo motivo rimasta un po' esterna alle ricerche delle ore e dei giorni immediatamente successivi alla scomparsa. A trovare il cadavere sono stati due amici di famiglia impegnati, ieri mattina, in una esplorazione dei prati e boschi intorno alla malga assieme ai loro cani che fanno parte di una unità cinofila operativa. Il ritrovamento da parte di Agi, un cane pastore australiano di 5 anni, è avvenuto alle 10.30, in fondo a un prato e al limite del bosco, in un punto che nessuno, o quasi, raggiunge casualmente. L'85enne era adagiato sul terreno come stesse dormendo, si era anche levato le scarpe, e il suo corpo non presentava alcun segno di morso o attacco di animale e neppure, sembra, traumi da caduta. (nella foto, Paoli, a destra, insieme all’amico fraterno e collega Franco Schirripa)



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