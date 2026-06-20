TRENTO. «Ancora una volta siamo lacerati dall'ennesima tragedia della strada che colpisce una giovanissima sportiva. La morte di Adele, a soli quattordici anni, ci ferisce profondamente e ci lascia senza parole». Con queste parole l'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Adele Cobelli, la giovane ciclista travolta e uccisa sabato a Pressano mentre si allenava in bicicletta.



«Mi stringo con affetto e nella preghiera ai suoi genitori, al fratello, ai familiari e a quanti le hanno voluto bene», ha aggiunto l'arcivescovo. Nel messaggio, Tisi ha rivolto un pensiero anche alla comunità di Pressano e Lavis, profondamente colpite dalla tragedia.



«In questo momento di immenso dolore, la Chiesa di Trento è vicina alla famiglia e alla comunità di Pressano e Lavis, affidando Adele all'abbraccio del Signore», conclude il messaggio diffuso dopo la notizia della scomparsa della quattordicenne.