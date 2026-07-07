TRENTO. Continua a salire il prezzo del «mattone» in Trentino che tocca a giugno i 2.322 euro al metro quadro per la vendita (+1,8% su base annua) e i 15.1 euro al metro quadro per l'affitto (+6,2%).

Questo il quadro locale che emerge dal report di Idealista che marca ancora una crescita dei costi per case usate e canoni di locazione. Nello specifico per quanto riguarda la vendita il Trentino copre nel secondo trimestre dell'anno la diciottesima posizione tra le provincie più care d'Italia con 2.322 euro al metro quadro e un rialzo del 1,8% su base annua. Sopra restano le vicine Verona (al quindicesimo posto con 2,433 euro al metro quadro) e Bolzano (al primo posto con 4.610 euro al metro quadro).

Proprio il dato bolzanino colloca la regione tra quelle con il maggior rincaro a livello nazionale, ossia un +4,1% su base annua e una sostanziale stabilità su base mensile (-0,5% rispetto a maggio). Stringendo il quadro alla città di Trento il capoluogo per la vendita registra nel secondo trimestre un rincaro del 4,2% su base annua con un prezzo del mattone a 3.159 euro al metro quadro.

Tra i centri Trento al livello nazionale siede al settimo posto tra i capoluoghi più cari d'Italia solo sotto Roma (3.429 euro al metro quadro), Bologna (3.720), Firenze (4.623), Bolzano (4.793), Venezia (4.958) e la prima tra le più care Milano (5.165).Sul fronte degli affitti il Trentino nel secondo trimestre dell'anno tocca i 15.1 euro al metro quadro con un rincaro del 6,2% su base annua.

Tra le città vicine sopra il dato provinciale resta sempre Bolzano (17.6 euro al metro quadro) mentre risulta più contenuta Verona (12.6). Per quanto riguarda i canoni nel capoluogo trentino si registra inoltre una crescita superiore alla media nazionale con una percentuale del +4,4% su base annua per 13.6 euro al metro quadro.

Gli incrementi più marcati si sono registrati a livello nazionale a Verona (11,8%), Massa (9,5%), Reggio Calabria (9,1%), Ascoli Piceno (8,8%), Catanzaro (6,7%) e Lodi (6,6%), mentre in altri 15 città, compresa come detto Trento, i canoni sono cresciuti in misura superiore alla media nazionale, con percentuali comprese tra il 6,4% e il 4,4%. Dal punto di vista italiano i prezzi degli affitti non sono mai stati così cari dal 2012, così come nella vendita dove continuano a salire.