TRENTO. Un bulldog francese è sfuggito al controllo della proprietaria ed è entrato nella proprietà vicina, dove ha aggredito un altro cane. Nel tentativo di separarli, due donne sono rimaste ferite: una ha riportato la frattura del coccige, l'altra l'amputazione apicale di un pollice dopo un morso.



La proprietaria ha risarcito le vittime con 2.800 euro e il giudice di pace Marco Parolini ha dichiarato estinto il reato per condotta riparatoria. Resta aperta la possibilità di una causa civile per un ulteriore risarcimento.



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