TRENTO. Il caldo ha ormai i giorni contati. In Trentino la settimana si apre ancora con temperature tipicamente estive, ma il quadro meteorologico è destinato a cambiare rapidamente: già dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 7 settembre, sono attesi i primi temporali, mentre la vera svolta è prevista per mercoledì, quando arriveranno piogge più diffuse e persistenti accompagnate da un deciso calo termico.

A indicare l'evoluzione è Meteotrentino, che segnala l'ingresso di aria più instabile già nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio e della serata potranno svilupparsi temporali sparsi, localmente anche intensi, in movimento verso est-sud-est. I fenomeni, soprattutto nelle aree interessate dai temporali più organizzati, potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni, grandine di piccole o medie dimensioni e precipitazioni abbondanti in poco tempo.

Il cambio di scenario, tuttavia, non sarà immediato. Martedì 8 settembre inizierà ancora con ampi tratti soleggiati, mentre nel pomeriggio aumenterà l'instabilità, con la possibilità di rovesci e temporali, in particolare sui settori montuosi. Le temperature resteranno ancora elevate: a Trento sono previste massime intorno ai 31 gradi.

La svolta arriverà mercoledì 9 settembre. Il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso e le precipitazioni potranno interessare il territorio già dalla mattina, diventando più diffuse e persistenti nel pomeriggio e in serata, anche sotto forma di rovescio o temporale. Contestualmente, le temperature subiranno una brusca diminuzione: a Trento la massima è prevista intorno ai 25 gradi, mentre a Cavalese non dovrebbe superare i 20 gradi.

Si tratta dunque del primo vero cambio di passo dopo una lunga fase caratterizzata da caldo e temperature ben superiori alla media. L'estate non scompare necessariamente con questo passaggio, ma il caldo intenso degli ultimi giorni è destinato a lasciare spazio a condizioni decisamente più fresche e instabili.

Il peggioramento sarà legato all'arrivo di una perturbazione atlantica preceduta da correnti occidentali più fresche. Dopo mercoledì, secondo l'attuale evoluzione, il tempo dovrebbe mantenersi variabile tra giovedì e sabato, con una graduale attenuazione della fase perturbata.

Per oggi e domani resta quindi ancora protagonista il caldo, ma con un'insidia in più: quella dei temporali pomeridiani e serali, che potranno risultare localmente intensi. Da mercoledì, invece, sarà soprattutto il termometro a segnare la svolta, con piogge, instabilità e un sensibile abbassamento delle temperature.