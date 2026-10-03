BRUXELLES. Un pass per viaggiare gratuitamente in Europa e scoprire città, culture e Paesi diversi. È l’opportunità rivolta ai diciottenni residenti nell’Unione europea o in uno dei Paesi associati al programma Erasmus+. Le candidature sono già aperte e potranno essere presentate fino alle 12 del 15 ottobre 2026.

L’iniziativa DiscoverEU, inserita nel programma Erasmus+, mette a disposizione dei giovani selezionati un pass per spostarsi privilegiando i mezzi di trasporto più sostenibili, a partire dal treno. È possibile partecipare anche insieme a un gruppo di amici, presentando la candidatura congiuntamente.

Chi sarà selezionato potrà viaggiare per un massimo di sette giorni nell’arco di un mese, scegliendo il periodo tra il 1° marzo 2027 e il 31 maggio 2028. Oltre al pass, i partecipanti riceveranno una carta DiscoverEU che permette di ottenere agevolazioni e sconti per alloggi, attività culturali e sportive, trasporto locale e altri servizi.

Sono previste inoltre forme di assistenza e sostegno per i giovani con disabilità o problemi di salute che potrebbero rendere più difficile il viaggio. L’obiettivo di DiscoverEU è permettere ai diciottenni di conoscere la diversità europea, il patrimonio culturale e la storia del continente, entrando in contatto con coetanei provenienti da altri Paesi. (Clicca qui per sapere tutto).