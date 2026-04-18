LEVICO TERME. Torna per la quarta edizione “Scintille d’ingegno”, l’hackathon promosso da Enaip Trentino che il 21 e 22 aprile porterà a Levico Terme 64 studenti delle classi quarte e quinte dei centri professionali del territorio. L’iniziativa, ospitata da Blm Group, si conferma un appuntamento consolidato capace di mettere in relazione formazione, impresa e innovazione.



I partecipanti, suddivisi in otto team multidisciplinari, saranno chiamati a sviluppare soluzioni innovative su sfide tecnologiche concrete proposte dall’azienda. Un’esperienza immersiva che permette agli studenti di confrontarsi con contesti produttivi reali, lavorando su prototipi e idee progettuali che verranno poi presentate a una giuria composta da rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale.



Durante le due giornate i team saranno affiancati da mentor universitari e junior, grazie anche alla collaborazione con l’associazione Glow. Non mancheranno momenti di ispirazione, con la partecipazione degli atleti paralimpici Paolo Ioriatti e Orietta Bertò, protagonisti nel wheelchair curling.



“È una vetrina del talento e della capacità progettuale dei nostri giovani”, sottolinea Massimo Malossini, direttore generale di Enaip Trentino. L’hackathon si inserisce in un percorso avviato nel 2023 e conferma il ruolo della formazione professionale come leva strategica per lo sviluppo del territorio e la crescita delle nuove generazioni.