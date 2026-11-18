TRENTO. Una telefonata, una voce gentile e alcuni dati personali già conosciuti. È così che si presenta la nuova truffa telefonica segnalata in questi giorni anche in Trentino. I malviventi si spacciano per operatori di un inesistente «Ente di Controllo Utenze» e sostengono che sulla bolletta di luce e gas risultino attivi più fornitori.

Nel caso segnalato, una sedicente dipendente, presentatasi come signora Valente, conosceva già nome, cognome e indirizzo della persona contattata. La donna ha parlato di una presunta fuga di dati e minacciato una messa in mora da 400 euro per l'utilizzo di due fornitori sulla stessa utenza.

L'obiettivo è convincere la vittima a fornire il codice Pod, che identifica il punto di prelievo dell'energia elettrica, e successivamente l'Iban, con la scusa di effettuare un rimborso. Alla richiesta di informazioni verificabili sull'ente o sulla società, però, la telefonata si interrompe.

Un dettaglio insidioso riguarda il numero visualizzato: nella segnalazione compare il prefisso trentino 0461. Potrebbe trattarsi di spoofing, una tecnica che permette di falsificare il numero chiamante per far apparire la telefonata come proveniente da una zona conosciuta.

Il consiglio è di non comunicare codici delle utenze, dati bancari o informazioni personali durante chiamate inattese, soprattutto in presenza di minacce o promesse di rimborsi.