TRENTO. Anche in Trentino Alto Adige i costi della guerra in Medio Oriente cominciano a farsi sentire: le elaborazioni commissionate da Vamonos-Vacanze.it (tour operator specializzato in vacanze di gruppo) al centro di ricerca Media Research rivelano che delle 930 partenze (470 dalla provincia di Trento e 460 da quella di Bolzano) verso i paesi del Golfo prenotate nelle due province per il periodo pasquale, 194 (rispettivamente 98 e 96) sono già state cancellate e altre 323 (163 e 160) sono in attesa di conferma.

In Italia le prenotazioni sono circa 72.000 per un controvalore complessivo attorno ai 128 milioni di euro. Gli annullamenti hanno già raggiunto quota 15.000 (25 milioni di euro) e 25.000 sono sospese (45 milioni). Nella provincia di Trento il valore delle prenotazioni ammonta a 783.752 euro e in quella di Bolzano a 765.931.