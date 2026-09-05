VERONA. Treni fermi e pesanti ripercussioni sulla linea del Brennero dalle prime ore di questa mattina, 5 settembre. A provocare i disagi è stato un problema tecnico al nodo ferroviario di Verona, che dalle 5 ha costretto a interrompere la circolazione.

Il guasto ha avuto conseguenze immediate sui collegamenti ferroviari diretti verso Trento, Bolzano e il Brennero. I tecnici di Rfi sono intervenuti per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura e consentire la ripartenza dei convogli.

Intorno alle 8 la circolazione ha iniziato gradualmente a riprendere, ma gli effetti dello stop continuano a farsi sentire. Sono ancora possibili ritardi, modifiche al servizio e cancellazioni mentre viene progressivamente smaltito il traffico accumulato.

La criticità al nodo di Verona ha coinvolto anche altre due direttrici particolarmente trafficate: la Verona-Bologna e la Milano-Venezia. Nelle ore del blocco ai passeggeri era stato consigliato di valutare mezzi alternativi.