TRENTO. Un problema alla rete gestita da Trentino Digitale ha provocato lunedì mattina, 14 settembre, disservizi per circa un'ora. Il guasto non ha riguardato soltanto la sanità, ma una parte delle connessioni in entrata verso diversi servizi pubblici.

All'origine del blocco, iniziato attorno alle 9, c'è stato un firewall entrato in autoprotezione. Il sistema è stato subito riattivato, ma le procedure di sicurezza necessarie per tornare alla piena operatività hanno richiesto circa un'ora. Tra le 9.10 e le 10.10 alcune utenze non sono risultate raggiungibili via internet.

Tra i settori coinvolti anche quello sanitario. Per i medici di famiglia sono emerse difficoltà nell'accesso alle cartelle e nella prescrizione dei farmaci. Asuit, in questo caso, non è all'origine del problema, legato invece all'infrastruttura informatica.

Critica la Fimm, che sottolinea come il guasto sia arrivato «nel momento peggiore», il lunedì mattina. Il sindacato chiede ora risposte concrete sul fronte tecnico, aziendale e politico per limitare il ripetersi di disservizi con conseguenze sull'assistenza.