TRENTO. Cambio al vertice del Comando regionale Trentino-Alto Adige della Guardia di Finanza. Questa mattina, 15 settembre, al Compendio “Luigi Bedetti” di Trento, si è svolta la cerimonia di avvicendamento: il generale di divisione Gavino Putzu ha ceduto l’incarico al generale di brigata Carlo Levanti. Presente anche il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini.

Nel suo intervento di congedo, Putzu ha ringraziato le donne e gli uomini delle Fiamme Gialle per la professionalità e il senso del dovere dimostrati durante i due anni del suo mandato. Il generale ha richiamato l’attività svolta sul fronte della tutela della legalità economico-finanziaria e ha rivolto un pensiero ai finanzieri caduti in servizio.

Il nuovo comandante Carlo Levanti ha assicurato continuità nell’azione della Guardia di Finanza a tutela del tessuto sociale ed economico del territorio. Tra le priorità indicate figurano il contrasto agli illeciti economico-finanziari e il rafforzamento della collaborazione con autorità, forze di polizia, amministrazioni ed enti territoriali.

A chiudere la cerimonia è stato il comandante interregionale dell’Italia Nord-Orientale, generale di Corpo d’Armata Riccardo Rapanotti, che ha salutato le autorità e i presenti. La partecipazione di Claudio Soini ha voluto sottolineare la vicinanza del Consiglio provinciale alla Guardia di Finanza e all’attività svolta dal Corpo per la tutela della legalità e della collettività.