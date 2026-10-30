ALA. Pomeriggio di grande apprensione in Vallagarina per un drammatico incidente avvenuto a Chizzola, sul territorio di Ala. A scontrarsi, lungo la Sp 90, sarebbero stati due motocicli e una vettura. Dopo la collisione, le moto state avvolte dalle fiamme.

Tragico incidente in Vallagarina Tragico incidente in Vallagarina Tragico incidente in Vallagarina Tragico incidente in Vallagarina Tragico incidente in Vallagarina

La gravità della situazione ha richiesto l'impiego di un imponente dispositivo di emergenza, con l'arrivo di due elicotteri e diverse squadre dei vigili del fuoco e dei sanitari. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni delle Forze dell’Ordine.



Il bilancio, al momento, sarebbe tragico: due persone hanno perso la vita. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica.