TRENTO. Grave incidente domestico nella tarda mattinata di domenica 21 dicembre nel quartiere della Bolghera, a Trento. L’allarme è scattato attorno alle 11.20 per una donna di 64 anni rimasta investita da una fiammata sprigionatasi dal piano cottura della propria abitazione. Le fiamme hanno raggiunto gli abiti, provocando ustioni giudicate serie.



Secondo le prime informazioni, determinante è stato l’intervento immediato dei vicini, che hanno contribuito a spegnere il fuoco e a limitare le conseguenze prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco permanenti di Trento, che hanno messo in sicurezza l’area e verificato le condizioni dell’appartamento.



La donna è stata stabilizzata e trasferita d’urgenza all’Unità grandi ustionati di Padova, dove si trova ora ricoverata per le cure specialistiche necessarie. Le sue condizioni restano monitorate dai medici.