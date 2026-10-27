CHIUSA. L'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord nei pressi di Chiusa, a nord di Bolzano, a causa di un grave danneggiamento provocato da un mezzo pesante che trasportava una gru. Il veicolo ha urtato le strutture interne di una galleria situata al chilometro 75 dell'A22, causando ingenti danni agli impianti.

Secondo le prime informazioni, la gru trasportata dal tir potrebbe non essere stata correttamente sistemata nella posizione prevista per il trasporto oppure potrebbe essersi sollevata durante il tragitto. La dinamica esatta dell'accaduto resta comunque da chiarire.

L'impatto ha provocato la distruzione dell'impianto di illuminazione e della cartellonistica presenti all'interno della galleria. Danni che hanno reso necessaria la chiusura della carreggiata nord dell'Autobrennero, per consentire gli interventi di ripristino e le verifiche sulle condizioni di sicurezza.

Sul posto sono al lavoro i tecnici di Autostrada del Brennero, impegnati nel ripristino degli impianti danneggiati. L'obiettivo è garantire una riapertura nel più breve tempo possibile, una volta accertate le condizioni necessarie per la ripresa della circolazione.

Al momento non è stato comunicato un orario preciso per la riapertura dell'A22 in direzione nord.