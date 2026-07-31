TRENTO. Il grappaturismo si conferma una delle nuove leve del turismo enogastronomico trentino. A evidenziarlo è un'indagine realizzata dall'Istituto Tutela Grappa del Trentino tra le distillerie associate, dalla quale emerge come circa il 70% delle aziende consideri oggi il turismo un elemento strategico per il proprio sviluppo e per la valorizzazione del territorio.

L'analisi fotografa anche un'offerta sempre più strutturata: il 60% delle distillerie è aperto ai visitatori durante tutto l'anno, mentre le altre propongono visite su prenotazione o in determinati periodi della stagione. Un dato che conferma la crescita dell'accoglienza come parte integrante dell'attività produttiva e della promozione della grappa trentina.

Proprio per rafforzare questo percorso, giovedì 7 agosto tornerà a Santa Massenza, nel cuore della Valle dei Laghi, la terza edizione di "Note di Grappa". La manifestazione punta a far conoscere uno dei prodotti simbolo del Trentino attraverso un format capace di coinvolgere anche il pubblico più giovane e chi si avvicina per la prima volta al mondo della distillazione.

Durante la serata le vie e le distillerie del borgo ospiteranno cocktail a base di grappa realizzati da professionisti della miscelazione, degustazioni guidate e proposte gastronomiche curate da Slow Food Trentino-Alto Adige. L'evento è organizzato dall'Associazione Santa Massenza Piccola Nizza de Trent, con il supporto dell'Istituto Tutela Grappa del Trentino, di Garda Trentino e la partecipazione di Slow Food Trentino-Alto Adige.