ROMA. «Trento e Bolzano hanno rappresentato un esempio e un'anticipazione del modo in cui si procede nella storia; altre aree europee incontrano oggi maggiori difficoltà, ma molte hanno seguito questo medesimo esempio. E in questa direzione le comunità hanno sempre trovato nei giornali, nelle testate e in particolare nell'Adige, un punto di riferimento saldo, di sostegno e di sollecitazione costante».

Con queste importanti parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto salutare la delegazione dell'Adige ricevuta al Quirinale e, attraverso di essa, tutti i nostri lettori in occasione degli 80 anni della testata.

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