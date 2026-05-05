TRENTO. Dalla bottega artigianale a un gruppo da un miliardo di fatturato. Giovanni Rana ha raccontato oggi, 5 maggio, agli industriali trentini la sua storia, partendo dagli esordi come fornaio fino alla costruzione di un marchio conosciuto in tutto il mondo.



L’imprenditore veronese, 88 anni, ha ricordato i primi passi: «Ho fatto il pane per dieci anni, poi sono passato alla pasta fresca». Un cambiamento che ha segnato l’inizio della crescita, partita con appena tre dipendenti e sviluppatasi nel tempo fino agli attuali circa 4 mila collaboratori. Oggi l’azienda ha raggiunto un fatturato vicino al miliardo di euro, mantenendo al centro la qualità del prodotto.



Per Giovanni Rana uno dei principi fondamentali è garantire condizioni adeguate ai lavoratori.