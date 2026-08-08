BOLZANO. Bollino nero era previsto e bollino nero è. Giornata complicatissima oggi, sabato 8 agosto, sull’Autostrada del Brennero, con traffico molto intenso e rallentamenti in entrambe le direzioni.

A rendere ancora più difficile la situazione per chi viaggia verso il Brennero è stato un tamponamento tra i caselli di Egna/Ora e Bolzano Sud. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha provocato una coda di 8 chilometri.

Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato conseguenze nell'impatto. Il traffico già estremamente intenso ha però fatto rapidamente crescere la coda, formando un lungo serpentone di veicoli lungo la carreggiata nord.

La circolazione procede a rilento anche tra Affi ed Egna/Ora, lungo un tratto di circa 110 chilometri. Rallentamenti vengono segnalati inoltre tra Bolzano Nord e Bressanone, sempre in direzione Brennero.

Problemi anche per chi viaggia verso sud: code e rallentamenti interessano il tratto da Rovereto fino ad Affi. Più a sud vengono segnalati anche 2 chilometri di coda tra Carpi e l'allacciamento con l'A1.

E le difficoltà non dovrebbero esaurirsi oggi. Domani, domenica 9 agosto, è prevista un'altra giornata particolarmente impegnativa sull'A22: bollino nero al mattino e bollino rosso nel pomeriggio, con nuovi possibili rallentamenti legati ai grandi flussi dell'esodo estivo.