TRENTO. Si è conclusa con grande entusiasmo l'ultima selezione provinciale di Miss Italia in Trentino Alto Adige, andata in scena venerdì 7 agosto nella suggestiva cornice de La Voliera sul Leno a Rovereto.

Una cornice originale ed unica, i campi da padel hanno fatti da cornice ad un evento che ha coniugato bellezza e spettacolo. Un tappeto rosso ha delimitato la zona all’interno dei campi, in cui la ragazze hanno sfilato, davanti ad una giuria.

A conquistare il titolo di Miss Voliera sul Leno Rovereto 2026 è stata Ginevra La Porta, 19 anni, di Trento, studentessa di Farmacia ed appassionata di danza classica. Ginevra ha saputo conquistare la giuria, presieduta da Walter Salizzoni, con la sua personalità e la sua naturalezza.

Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata Ginevra La Porta, 19 anni di Trento, è Miss La Voliera sul Leno: le foto della serata

La sua frase preferita, “La vera bellezza è quella interiore”, racchiude il suo modo di vivere il concorso e il valore che attribuisce alla persona al di là dell'aspetto esteriore.

Con la vittoria Ginevra ha conquistato l'accesso alle Finali Regionali di Miss Italia Trentino Alto Adige, entrando ufficialmente nella rosa delle concorrenti che si contenderanno i titoli regionali validi per il percorso verso le Prefinali Nazionali.

La serata, promossa da Dennis Miori, giovane gestore del Bistrò La Voliera sul Leno, ha rappresentato l'ultimo appuntamento con le selezioni provinciali del tour regionale; le 22 concorrenti, provenienti da tutto il Trentino Alto Adige e di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, si sono presentate al pubblico ed alla giuria alternando eleganza, personalità e capacità comunicative.

L'evento ha preso il via alle 19 con un aperitivo accompagnato dal dj set, per poi entrare nel vivo alle 21.15 con la sfilata delle concorrenti. Ad arricchire la serata sono state le esibizioni della scuola Wild Soul, con gruppo di ballo latino diretto da Anna Slomp, campionessa di salsa, che con le sue allieve ha portato sul palco energia, ritmo ed eleganza.

Sul podio sono salite anche: Miss Instagram, fascia giocosa senza diritto alle Finali: Sofia Zendri, 20 anni di Rovereto, studentessa di Scienze e Tecnologie Animali. Sesta classificata, Miss L’Adigetto.it: Sveva Postal, 19 anni di Zambana, futura studentessa di Beni Culturali. Quinta classificata: Alessandra Zarri, 28 anni, di Trento, lavora nel settore della comunicazione ed è laureata in Cinema e Media. Quarta classificata: Sofia Sahraoui, 20 anni di Riva del Garda, studia Scienze Giuridiche e parla 5 lingue. Terza classificata a pari merito: Sorana Georgiana Stoian, 23 anni di Ala, estetista e studentessa al corso serale e Desiree Angeli, 19 anni, di Vermiglio, studentessa universitaria pratica biathlon a livello agonistico ed è nel comitato della Nazionale e svolge anche il ruolo di allenatrice. Seconda classificata: Alexia Maria Brudny, 20 anni di Rovereto, mamma di una bellissima bimba, pratica palestra e lavora come cameriera.

Per Ginevra La Porta si apre ora una nuova fase del percorso di Miss Italia: insieme alle altre concorrenti qualificate sarà protagonista delle Finali Regionali del Trentino Alto Adige, dove avrà l'opportunità di continuare a mettersi in gioco e contendersi uno dei prestigiosi titoli regionali validi per l'accesso alle Prefinali Nazionali di Miss Italia 2026. Grande attenzione, come sempre, è stata dedicata anche alla cura dell'immagine delle concorrenti. Gli hair look sono stati realizzati dai professionisti del Salone Fashion Hair di Ori ed Elena di Rovereto, in collaborazione con Framesi, partner storico del concorso. Con la tappa di Rovereto si conclude quindi il percorso delle selezioni provinciali di Miss Italia in Trentino Alto Adige e prende il via la fase decisiva della manifestazione. Le concorrenti qualificate saranno ora protagoniste delle Finali Regionali, in programma lunedì 10 agosto a Cavalese, mercoledì 12 a Fiera di Primiero, domenica 16 a Folgaria e martedì 18 agosto a Cogolo di Peio, dove verrà assegnato il prestigioso titolo di Miss Trentino Alto Adige 2026. Super ospite della serata, Lucio Gardin. Sonia Leonardi, esclusivista regionale di Miss Italia, commenta con soddisfazione il percorso fin qui realizzato: “Sono orgogliosa di aver potuto regalare a tante giovani donne un’esperienza capace di renderle più sicure di sé, più consapevoli e più aperte alle nuove opportunità. In un mondo in cui socializzare e creare nuove connessioni sembra diventare sempre più difficile, i nostri eventi rappresentano per loro uno spazio prezioso: un momento in cui incontrarsi, confrontarsi, condividere esperienze e, perché no, creare nuove amicizie. Ma c’è di più. Per molte di queste ragazze, questa esperienza potrà trasformarsi anche in un’opportunità lavorativa, da affiancare al proprio percorso universitario e alla costruzione del proprio futuro. Ed è proprio questo che mi rende più orgogliosa: sapere di aver contribuito, anche solo in piccola parte, a creare occasioni di crescita, indipendenza e fiducia in sé stesse.”