TRENTO. Le consulenze fuori provincia del direttore di Ostetricia e Ginecologia del Santa Chiara Fabrizio Taddei finiscono nuovamente al centro di un’interrogazione di Filippo Degasperi. Il consigliere di Onda chiede alla Giunta di chiarire l’esistenza di un possibile conflitto d’interessi legato alle attività svolte presso il Centro Medico Corfù di Brescia e il Poliambulatorio Garda Salus di Desenzano. La nomina di Taddei alla guida dell’unità operativa di Trento, con decorrenza dal dicembre 2024, risulta dagli atti dell’Azienda sanitaria.

La nuova iniziativa segue l’interrogazione 2007, con la quale Degasperi aveva già sollevato il tema delle consulenze degli specialisti di Ginecologia. Secondo quanto ricostruito dal consigliere sulla base della risposta dell’assessore Mario Tonina, le prestazioni nelle due strutture sarebbero effettuate da un unico professionista, che Degasperi identifica in Taddei. Il consigliere sostiene inoltre che in un atto aziendale sarebbe stato lo stesso direttore dell’unità operativa a comunicare la disponibilità del personale medico a svolgere l’attività esterna.

È proprio su questo passaggio che si concentrano le contestazioni di Degasperi, che parla di un «evidente conflitto di interessi» e domanda perché nessun altro specialista del reparto sia stato coinvolto nelle consulenze. Chiede inoltre quali accertamenti siano stati svolti dai vertici dell’azienda sulla compatibilità tra gli incarichi esterni e gli impegni del reparto. Si tratta, allo stato, di rilievi e richieste formulati dal consigliere nell’interrogazione, sui quali dovrà pronunciarsi la Giunta.

Degasperi richiama infine le criticità relative all’attività intramoenia e domanda alla Provincia di ribadire la priorità del servizio sanitario provinciale rispetto agli incarichi esterni. Cinque complessivamente i quesiti rivolti alla Giunta, che riguardano anche l’orario di servizio del direttore e le verifiche effettuate dall’Asuit. Taddei è attualmente direttore dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia di Trento e del Dipartimento transmurale ostetrico-ginecologico.