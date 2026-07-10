TRENTO. Ha già raggiunto quota 16.800 l'abbonamento trimestrale estivo da 20 euro introdotto dalla Provincia autonoma di Trento. Di questi, oltre 5.000 corrispondono a nuove tessere nominative emesse, segno dell'ingresso di altrettanti nuovi utenti nel sistema del trasporto pubblico.

A quaranta giorni dall'avvio dell'iniziativa, promossa dalla Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti e dell'assessore ai trasporti Mattia Gottardi, i dati confermano un'ampia adesione. La misura è stata pensata per rendere più convenienti gli spostamenti estivi, incentivare l'utilizzo di autobus e treni e offrire una risposta concreta all'aumento dei costi dei carburanti.

"I numeri dimostrano che la misura ha colto un'esigenza concreta dei trentini – commenta il presidente Maurizio Fugatti –. Pensiamo in particolare ai lavoratori, che durante l'estate possono contare su un'alternativa vantaggiosa per gli spostamenti quotidiani sul territorio provinciale, con un beneficio sia economico sia in termini di qualità della mobilità".





Per l'assessore Mattia Gottardi, le adesioni registrate finora confermano la validità dell'iniziativa: "È un segnale positivo che rafforza il ruolo centrale della mobilità collettiva nelle politiche provinciali per migliorare la qualità della vita, sostenere la competitività del territorio e offrire risposte efficaci alle esigenze di cittadini e lavoratori".

L'iniziativa resterà attiva fino al 31 agosto e continua a riscuotere interesse. Le richieste di emissione delle nuove smart card proseguono infatti con regolarità e vengono evase, in media, nell'arco di un paio di giorni dalla presentazione della domanda.

Con un costo di 20 euro, l'abbonamento consente di viaggiare sull'intera rete del trasporto pubblico provinciale: autobus urbani ed extraurbani, treni locali, ferrovia Trento-Malé-Marilleva, ferrovia della Valsugana tra Trento e Primolano, linea del Brennero tra Borghetto e Mezzocorona/Ora (con le limitazioni previste) e funivia Trento-Sardagna.

Il titolo di viaggio è riservato ai possessori della tessera nominativa "lavoratori e altri" e della tessera nominativa "pensionati" (categorie A, B e D). Chi non dispone ancora della smart card può richiederla compilando l'apposito modulo e presentandolo agli sportelli di Trentino trasporti e Trenitalia. La tessera costa 4 euro, ai quali si aggiungono i 20 euro dell'abbonamento.

Per i titolari di un abbonamento semestrale o annuale che comprende anche il periodo estivo è infine previsto un rimborso proporzionale per la quota di sovrapposizione superiore a 30 giorni.