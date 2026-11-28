TRENTO. Sono 114 i genitori separati o divorziati del Trentino-Alto Adige ammessi al contributo per il pagamento dell'affitto, per uno stanziamento complessivo di 359.546 euro. I primi bonifici arriveranno nei prossimi giorni: 64 i beneficiari nella provincia di Trento e 50 in quella di Bolzano.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso alla Ragioneria dello Stato i 21 decreti di pagamento destinati ai 7.402 beneficiari a livello nazionale. Il contributo può coprire il 50% del canone di locazione, fino a un massimo di 500 euro al mese e 6 mila euro all'anno.

Il ministro Matteo Salvini ha espresso soddisfazione per i tempi di erogazione, che consentiranno a tutti gli aventi diritto di ricevere il contributo entro dicembre. Per il 2027 la dotazione del Fondo sarà incrementata di 30 milioni di euro, raggiungendo complessivamente i 50 milioni.

L'obiettivo è sostenere le madri e i padri che, dopo la separazione, devono affrontare le spese per una nuova abitazione. A livello nazionale, il 56,9% dei beneficiari è costituito da padri, mentre il 43,1% da madri. Quasi un genitore su due ha almeno due figli, l'88% ha la cittadinanza italiana e oltre la metà delle domande proviene da persone di età compresa tra i 45 e i 54 anni.