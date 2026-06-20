GEMONA DEL FRIULI. Memoria, riconoscenza e fratellanza alpina hanno scandito la partecipazione della Sezione ANA di Trento, guidata dal presidente Paolo Frizzi, al Raduno Triveneto in corso tra Gemona del Friuli.



Nell'ambito delle iniziative legate al raduno, venerdì 19 giugno, gli Alpini trentini hanno raggiunto Buja, uno dei centri simbolo del terremoto del 1976, per ricordare il ruolo svolto dalle Penne Nere trentine che proprio lì, insieme agli alpini della Sezione Alto Adige e di quella Veronese, furono protagoniste nelle operazioni di soccorso e nella successiva ricostruzione. A cinquant'anni dalla tragedia, il ritorno nei luoghi del sisma ha rappresentato un momento di forte valore simbolico per rinnovare il legame nato durante l'emergenza tra il Trentino e le comunità friulane.



Oggi, sabato 20 giugno la delegazione ha poi preso parte a Gemona del Friuli alla commemorazione dell'ex presidente ANA Franco Bertagnolli. Davanti al monumento a lui dedicato è stata deposta una corona di fiori, mentre il vessillo della Sezione di Trento ha accompagnato il momento di raccoglimento.



Le iniziative inserite nel programma del Raduno Triveneto, che si conclude domani, domenica 21 giugno, hanno così unito il ricordo del devastante terremoto che colpì il Friuli nel 1976 e l'omaggio a una figura storica dell'associazione, nel segno dei valori di solidarietà, servizio e vicinanza alle comunità che da sempre caratterizzano il mondo alpino.