TRENTO. «A Trento ho partecipato, in qualità di responsabile nazionale degli Enti Locali di Forza Italia, all'annuncio dell'intesa tra Forza Italia e la lista 'La Civica', presente nel consiglio provinciale di Trento e nella Regione Trentino-Alto Adige con ben quattro consiglieri. L'intesa, nel rispetto dell'autonomie del movimento civico, consentirà la costituzione di un gruppo di sei consiglieri nel consiglio regionale del Trentino-Alto Adige. Con i quattro esponenti de 'La Civica' ci saranno anche il trentino, Claudio Cia, e l'assessore della Provincia di Bolzano, Christian Bianchi. Un forte gruppo regionale con denominazione La Civica-Forza Italia». Così il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.

"Prosegue quindi con una concreta presenza sul territorio, l'azione di Forza Italia volta ad aggregare forze moderate e liberali, per una collaborazione sul piano locale, nazionale ed europeo. Al costruttivo incontro che si è svolto a Trento, sono intervenuti il commissario regionale del Trentino Alto Adige di Forza Italia, onorevole Flavio Tosi, il commissario di Bolzano di Forza Italia, Christian Bianchi, il commissario di Trento, Diego Rossato. Nell'occasione, insieme agli altri dirigenti, ho incontrato il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati e l'esponente della lista civica di Bolzano, Roberto Zanin, con i quali prosegue una proficua collaborazione sul territorio altoatesino. Forza Italia è sempre più presente, attiva e aperta al confronto, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna organizzazione, ma con l'obiettivo di una convergenza, nei valori del popolarismo europeo, di ogni realtà a tutti livelli", conclude Gasparri.