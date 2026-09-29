GARDOLO. A Gardolo i cittadini denunciano la droga nascosta - o meglio sotterrata - nelle aiuole. Sono diversi infatti i testimoni di strani movimenti in una via residenziale della zona est del sobborgo: sono stati segnalati ai Carabinieri soggetti che a qualsiasi ora del giorno e della notte sono intenti a scavare la terra con le scarpe per estrarre e scambiarsi il «bottino».

Chi ha visto ci ha chiesto di restare anonimo e di non indicare il luogo esatto per la paura di ritorsioni: spesso gli spacciatori agiscono sotto le finestre delle case senza farsi troppi scrupoli.

«Da parecchio» ci spiega un residente «in un'aiuola rimasta senza erba per i lavori del cappotto all'edificio di fronte, si vedono persone scavare e tirare fuori dalla terra piccoli sacchetti di pellicola trasparente con dentro la droga. Spostano i sassi per segnare il punto esatto dell'interramento. Siamo stufi, non hanno remore e li si vede rovistare anche di giorno mentre passiamo in macchina o siamo affacciati sui balconi».

Gi.P.