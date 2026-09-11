TRENTO. Tre giorni di festa tra musica, gastronomia, sport, mostre e appuntamenti per le famiglie. Da oggi, venerdì 11 settembre, fino a domenica 13 torna “Tut Gardol 'n Festa”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Gardolo Aps insieme alle numerose associazioni del sobborgo. Cuore dell'evento saranno piazza della Libertà, le vie e soprattutto i caratteristici portici di Gardolo, trasformati in punti di incontro e ristoro.

Il programma prende il via oggi con tornei di bocce e burraco, attività per bambini e l'inaugurazione delle esposizioni. Tra queste la mostra per i 120 anni del Corpo Musicale di Gardolo, quella dedicata al secolo di Vita Trentina, gli abiti da sposa vintage e la collettiva “Arte 'n Festa 2026”. Dalle 20 spazio alla Baby Dance, mentre dalle 21 inizierà la musica con Dj Luciano e Atn-2000 a tuono. Piazza della Libertà ospiterà poi il dj set fino a mezzanotte, seguito dall'After Party al Portico Sant'Anna.

Sabato 12 settembre sarà una giornata particolarmente ricca: dalle 10 Pompieropoli per i più piccoli, quindi la celebrazione ufficiale dei 120 anni del Corpo Musicale. Nel pomeriggio sono previsti calcetto, giochi musicali, macchine radiocomandate, animazione, un corso dedicato alle orchidee e spettacoli di danza. Alle 21 sul palco principale di piazza della Libertà arriveranno i Rebel Rootz and Friends per il concerto che accompagnerà la serata.

Domenica 13 settembre una delle principali novità sarà il Gran Premio Unicef, dalle 10 alle 13 in piazza della Libertà, organizzato insieme alla Scuderia Trentina Storica. In programma anche una passeggiata nel Bosco di Gardolo, attività con i Vigili del Fuoco, basket, magia e musica. Alle 18 la festa si concluderà con la cena comunitaria dedicata ai volontari.

Grande protagonista sarà naturalmente la cucina. Nei diversi portici si potranno trovare tortel di patate, carne salada, trippe, strauben, grigliate, arrosticini, kebab, gnocco fritto, tigelle, pizza e frittura di pesce, oltre a proposte vegetariane e senza glutine. Per l'edizione 2026 sono stati introdotti quattro punti cassa centralizzati, ai quali si aggiungono quelli autonomi dei Vigili del Fuoco e del Corpo Musicale. Tutti gli eventi, i concerti e le mostre sono a ingresso libero e gratuito. C.L.