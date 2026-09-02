È atteso per giovedì 3 settembre il raduno di esponenti dell'estrema destra nell'area di Pietramurata, nel comune di Dro, e per garantire lo svolgimento della manifestazione sono state disposte modifiche alla viabilità sulla Gardesana Occidentale. Il provvedimento, condiviso con la Questura, interesserà in particolare la SS 45 bis, una delle principali arterie di collegamento tra l'Alto Garda e la zona delle Sarche.

La strada sarà chiusa al traffico dalle 16.30 alle 20 nel tratto compreso tra la rotatoria di Dro, all'innesto con la SP 84 di Cavedine, e la rotatoria alle Sarche, dove si collega alla SP 214 del Lago di Cavedine. L'unica eccezione prevista riguarda i residenti.

Per chi dovrà attraversare la zona nel pomeriggio sarà quindi necessario prestare attenzione alle deviazioni. Il traffico diretto verso Riva del Garda e l'Alto Garda sarà deviato sulla SP 84 di Cavedine, con i primi indirizzamenti già all'altezza di Vezzano per gli automobilisti provenienti da Trento.

In direzione nord, verso Trento, la deviazione scatterà invece alla rotatoria di Dro, dove il traffico sarà indirizzato sulla SP 84. Resterà invece accessibile la viabilità in direzione di Tione.

A presidiare la circolazione saranno la Polizia locale Alto Garda e Ledro e la Polizia Stradale, impegnate nella gestione del traffico e delle deviazioni durante le ore interessate dalla chiusura.

La misura è stata predisposta nell'ambito delle disposizioni di sicurezza legate alla manifestazione e comporterà inevitabilmente un impatto sulla circolazione lungo uno dei principali collegamenti stradali della zona. Per chi dovrà percorrere la Gardesana nel pomeriggio di giovedì, dunque, l'invito è a considerare per tempo il percorso alternativo e possibili rallentamenti lungo la SP 84.