CASTELNUOVO DEL GARDA.– Al via le selezioni per la stagione 2026 di Gardaland Resort, con un piano di assunzioni che prevede oltre 1.000 addetti tra personale fisso e stagionale. Il via ufficiale alla nuova stagione è fissato per il 28 marzo, mentre la campagna di recruiting punta su una significativa percentuale di rientro di collaboratori già impiegati nelle passate edizioni.

Il programma si articola in due fasi: da marzo l’ingresso di circa 500 lavoratori stagionali, a cui seguirà un secondo inserimento di ulteriori 500 unità a fine giugno, in vista del picco estivo. Le opportunità riguardano tutte le aree del Resort: dal Parco divertimenti al Gardaland SEA LIFE Aquarium, fino ai tre hotel – Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel – oltre al LEGOLAND Water Park Gardaland.

Confermati anche per il 2026 i percorsi di formazione strutturata, che affiancano il progetto Academy interno, con focus su competenze tecniche, soft skills e cultura aziendale. Rinnovati i bonus economici per chi rientra dalle stagioni precedenti, il sistema incentivante STAR e il Guest Excellence Bonus legato alla soddisfazione degli ospiti. Previsti inoltre team building, eventi dedicati allo staff, mensa aziendale e biglietti omaggio per i parchi del gruppo Merlin Entertainments.

Tra le figure ricercate: addetti alla ristorazione e alle vendite, operatori delle attrazioni, personale di accoglienza e ricevimento, tecnici manutentori, cuochi, camerieri, baristi e aquarist per l’acquario.

I contratti potranno essere full time o part time, con durata variabile tra marzo e novembre e possibilità di rinnovo fino a gennaio 2027.

In programma anche due Recruiting Day, il 27 febbraio e il 5 marzo, con doppia sessione alle 10 e alle 15 presso il Parco.

Le candidature sono aperte tramite il sito ufficiale del Resort.