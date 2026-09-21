TRENTO. Proseguono i lavori di ristrutturazione delle gallerie dei Crozi sulla statale 47 della Valsugana che porteranno delle importanti modifiche alla viabilità. Nello specifico, dopo il completamento delle operazioni di consolidamento della volta esistente, da lunedì 21 settembre, per consentire la realizzazione dei bypass tra le due gallerie (solo nei giorni in cui saranno realizzate le attività più delicate) la galleria Crozi 2, in direzione Trento, sarà completamente chiusa ai veicoli tra le 23 e le 3 del giorno successivo.

A partire dallo stesso giorno e fino a fine 2027, nella galleria Crozi 1, in direzione Pergine Valsugana, si transiterà lungo una sola corsia, con possibilità per il traffico leggero di accedere alla ex SS 47 già utilizzata in precedenza. In particolare, l'intervento nella galleria Crozi 1 in direzione Pergine, quello più corposo, riguarda un tratto di poco più di un chilometro. Sono previsti il consolidamento e il rinforzo della volta con chiodature e iniezioni, l'apertura di tre bypass verso la galleria Crozi 2, la realizzazione di una piazzola di sosta, l'adeguamento della galleria alle altezze previste dal codice della strada, il rifacimento degli impianti, dell'impermeabilizzazione e del rivestimento in calcestruzzo.

Per consentire lo svolgimento dei lavori il transito in galleria sarà consentito lungo una sola corsia di marcia sia per i mezzi pesanti sia per quelli leggeri. Il traffico leggero potrà utilizzare il vecchio tracciato dei Crozi, come già avvenuto in occasione dei lavori sul viadotto. Le chiusure temporanee della galleria Crozi 2, invece, sono necessarie per permettere lo scavo di tre bypass, realizzati con l'ausilio di prodotti pirotecnici esplosivi, con conseguente chiusura alle vetture tra le 23 e le 3, per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

Durante le chiusure previste, il traffico sarà deviato all'uscita di Civezzano, lungo la Sp 171-Sp 176. La galleria sarà riaperta a una corsia di marcia fino alle 6, quando il traffico sarà regolarmente ripristinato sulle due corsie. Sono inoltre previste chiusure momentanee di una corsia durante la giornata, al di fuori degli orari di punta, per permettere l'accesso e l'uscita dei mezzi. Per l'opera, affidata all'Rti Consorzio Stabile Medil Scpa e Cmc Spa, è previsto un costo complessivo di 16.931.319,72 euro, dei quali 1.781.891,95 euro per oneri della sicurezza. Il tempo di realizzazione previsto è di 900 giorni, quindi quasi due anni e mezzo.