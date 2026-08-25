TRENTO. Esce da un'abitazione privata portando con sé una bicicletta e viene notato da alcuni residenti, che insospettiti danno l'allarme. Poco dopo la Polizia di Stato lo rintraccia e lo arresta in flagranza per furto in abitazione. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nella zona sud della città.

A intervenire sono stati gli agenti delle Volanti della Questura di Trento, dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano visto un uomo uscire da un'abitazione con una bicicletta. Le ricerche avviate nell'immediatezza hanno permesso ai poliziotti di individuare e fermare il sospettato.

L'uomo, un 47enne italiano con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, secondo quanto ricostruito dalla Polizia aveva sottratto la bicicletta da un garage privato. Ma durante gli accertamenti gli agenti hanno trovato nella sua disponibilità anche un computer portatile, risultato rubato poco prima da un'altra abitazione.

La refurtiva è stata restituita ai proprietari, mentre il 47enne è stato arrestato in flagranza per furto in abitazione e accompagnato nella Casa circondariale di Trento, a disposizione dell'autorità giudiziaria.