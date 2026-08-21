BOLZANO. In un anno in Trentino-Alto Adige sono state rubate 170 auto e più di 120 tra moto e motorini, vale a dire oltre 290 mezzi sottratti in 12 mesi; i dati arrivano dall'analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La regione risulta essere la seconda area d'Italia che ha registrato il minor numero di vetture sottratte nell'anno di riferimento; fa meglio solo la Valle d'Aosta. Nonostante numeri così bassi rispetto ad altre regioni italiane, come evidenziato dall'Osservatorio di Facile.it, in Trentino-Alto Adige quasi un automobilista su quattro (24,5%) ha scelto di tutelare la propria vettura con una polizza contro i furti.

Limitando l'analisi ai soli furti d'auto, al primo posto si trova la provincia di Bolzano dove, nell'anno di rilevazione, i furti denunciati sono stati 89, seguita a breve distanza da Trento (81). Se si limita l'analisi ai soli motocicli, la classifica non cambia: al primo posto si trova ancora una volta Bolzano con 35 furti, seguita da Trento (27).

Anche guardando ai ciclomotori l'area con più furti denunciati è Bolzano (45); in seconda posizione Treno (16). (Foto di Repertorio)