TRENTO. Sono sei i gruppi in gara per la progettazione del primo tratto della funivia Trento-Bondone, dalla città fino a Sardagna.

Negli uffici di Apac si è svolta la prima seduta di gara, nell’ambito della procedura che prosegue con la nomina a breve della commissione che avrà il compito di valutare la documentazione tecnica proposta dai concorrenti. Il presidente della Provincia autonoma di Trento sottolinea con favore l’interesse dei professionisti per “progettare il primo tratto di un’infrastruttura strategica per Trento e il Trentino, nell’ambito di un percorso che procede verso la fase di realizzazione tenendo conto delle istanze delle comunità coinvolte e degli obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio”.

Il bando di gara - procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economica più vantaggiosa - riguarda l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) della prima tratta dell’opera, dalla città all’abitato di Sardagna. L’importo a base d’asta è pari a 1,9 milioni di euro, oltre a IVA, oneri assistenziali e previdenziali, opzione del quinto d’obbligo, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a 2,37 milioni di euro. Il costo complessivo dell’intervento, costituito dalle due tratte Trento-Sardagna e Sardagna-Monte Bondone, è stimato in circa 96 milioni di euro.

Per la prima tratta, Trento–Sardagna, è stimato un costo di 46 milioni, per i quali è previsto un contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pari a 37,5 milioni di euro.