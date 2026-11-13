TRENTO. Si apre un caso sulle ricerche del fungaiolo disperso sul Monte Bondone scattate nel pomeriggio dello scorso 30 settembre. Dopo una notte trascorsa all'addiaccio, l'uomo, un 76enne della zona che si era perso nei boschi in località dei Colmi, sopra Lagolo, in Valle dei Laghi, era stato ritrovato ferito, fortunatamente vivo, la mattina successiva. Ma il punto riguarda il modo si sono svolte le ricerche. Sì perché - secondo quanto ricostruito dal consigliere provinciale Claudio Cia (Forza Italia) in una sua interrogazione - l'attività si sarebbe fermata per ore. E non a causa dei vigili del fuoco, del soccorso alpino, delle unità cinofile e di tutti gli operatori messi in campo (più di una sessantina quelli coinvolti), ma perché la squadra d'emergenza orso del corpo forestale, richiesta intorno alle 19, sarebbe arrivata sul posto solo verso mezzanotte, quando i soccorritori erano già rientrati.

Questa squadra specializzata (solitamente composta da un coordinatore, due operatori con fucile e uno per il monitoraggio radiotelemetrico in caso di orsi con radiocollare) avrebbe potuto garantire l'incolumità degli operatori che, proprio quella sera, attraverso i droni dei vigili del fuoco, avevano individuato in quell'area ben 4 orsi: un cucciolo, la mamma e altri due esemplari. Per una questione di sicurezza e non potendo più procedere in autonomia, gli operatori che erano stati attivati si erano dovuti ritirare, concludendo così le ricerche poco prima delle 22, in attesa delle squadre specializzate. Che - come riportato da Cia - una volta arrivate in piena notte, avrebbero fatto ripartire le perlustrazioni con i cani molecolari, spingendosi fino a poca distanza dal punto in cui l'uomo è stato poi trovato. Fino alle 7 del mattino successivo però tutto è stato sospeso.

«La presenza di orsi e lupi impone un'adeguata pianificazione, ma non la sospensione automatica delle ricerche notturne», specifica Cia richiamando una nota della Provincia del giugno 2023. Eppure, anche la mattina successiva, la squadra antiorso non è mai stata attivata, non essendo stato riscontrato un reale rischio. Le ricerche hanno quindi ripreso, continuando con il sorvolo dei droni per monitorare la zona. Per questo Cia ha chiesto alla Giunta di riportare la cronologia esatta degli interventi e le ragioni delle sospensioni, gli orari di richiesta e arrivo della squadra antiorso, se siano stati segnalati orsi nella zona e quali protocolli regolino le ricerche notturne nelle aree frequentate dai grandi carnivori.

La questione era stata posta anche a inizio novembre, dopo che due cacciatori erano rimasti bloccati sui rispettivi palchi di caccia in località Prapolo, sopra Molveno. L'orso, pur senza manifestare comportamenti aggressivi, non sembrava intenzionato ad allontanarsi dalla zona. Erano stati i clacson dei mezzi dei vigili del fuoco volontari ad aver fatto allontanare l'esemplare. Mentre la Provincia aveva riportato che l'operazione si era conclusa «senza la necessità di attivare la squadra di emergenza del corpo forestale». Anche in questo caso.