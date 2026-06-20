PRESSANO. «Quanto avvenuto ci lascia sgomenti: per il Trentino è un altro, inaccettabile, dramma della strada, che ha per vittima ancora una volta una giovane ciclista». Con un messaggio pubblicato sui social, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Adele Cobelli, la ciclista di 14 anni deceduta oggi a Pressano.



«Come istituzioni e comunità trentina ci stringiamo attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che sono colpiti da questa terribile perdita, esprimendo il nostro cordoglio in un momento così difficile», ha aggiunto Fugatti.



La tragedia si è consumata poco prima delle 13 di oggi, 20 giugno, lungo la provinciale 131. Adele Cobelli, giovane atleta della Asd Bike Movement Trentino Erbe e promessa della mountain bike trentina, stava pedalando sulle strade di casa quando è stata coinvolta nel drammatico incidente che le è costato la vita. La sua morte ha suscitato profonda commozione in tutto il territorio provinciale, dal mondo sportivo alle istituzioni.