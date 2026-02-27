TRENTO. "Da parte mia non c'è stata alcuna indicazione di voto alla maggioranza. Perché fondamentalmente conosco la serietà e la responsabilità della mia maggioranza. E mi sentivo sostanzialmente certo che la mozione sarebbe stata bocciata". Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti parlando della mozione proposta dalle minoranze in Consiglio provinciale, e poi bocciata, per togliere la fiducia all'assessora provinciale Francesca Gerosa, dopo le dichiarazioni sulla politica autonomista Clara Marchetto.

"Da una parte nella volontà di non dar accordo di un'iniziativa delle minoranze, perché sotto l'aspetto ideale non credo che tutti fossero così convinti delle motivazioni che stavano alla base del tema Clara Marchetto - ha precisato - È stata un'iniziativa politica legittima, ma avevo la certa consapevolezza che la serietà e la responsabilità della mia maggioranza non avrebbe dato seguito. Dall'altro lato c'è il voto di astensione, che va letto in due modi: da una parte la bocciatura della mozione, dall'altra nella consapevolezza da parte nostra che sia una coalizione civica, popolare, autonomista e federalista, che conosce bene quali sono gli ideali e i principi culturali che stanno alla base dell'autonomia del Trentino".