TRENTO. «L’Autonomia non è soltanto un insieme di competenze e risorse, ma la capacità di rispondere delle proprie decisioni, responsabilità verso i cittadini e verso le generazioni che verranno». Lo ha detto il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, intervenendo al Teatro Sociale di Trento durante la cerimonia per gli ottant’anni dell’Accordo di Parigi.

Nel suo intervento Fugatti ha posto l’accento soprattutto sulla responsabilità che accompagna l’autogoverno e sulla necessità di mantenere vivo il rapporto tra istituzioni e cittadini.

«Oggi la sfida è tenere viva la partecipazione popolare. Il nostro senso di solidarietà e autonomia hanno radici profonde, principi che continuano a vivere e rinsaldarsi», ha sottolineato il governatore trentino.

Quindi lo sguardo al futuro: «Oggi rinnoviamo l’impegno di una comunità che guarda alle proprie radici e per questo è capace di guardare avanti», ha concluso Fugatti.