TRENTO. Maurizio Fugatti, come privato cittadino, titolare del diritto di candidarsi per la Camera dei Deputati o per il Senato della Repubblica, ha presentato ricorso a sue spese il 3 novembre scorso al Tribunale di Trento affinché dichiari che la causa di ineleggibilità prevista dalla norma nazionale del 1957 per i presidenti di Provincia non si applica al suo caso, in quanto presidente della «Provincia autonoma di Trento», che dovrebbe essere equiparata a una Regione e non a una Provincia ordinaria.

Il ricorso è stato presentato contro la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Interno.



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