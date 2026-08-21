TRENTO. Un inseguimento iniziato a Trento e proseguito per decine di chilometri lungo l’Autostrada del Brennero, fino a poco dopo il casello di Affi, dove una Volante della questura trentina è rimasta coinvolta in un incidente. Il fuggitivo, invece, sarebbe riuscito ad abbandonare l’auto e a scappare a piedi.

L’episodio è avvenuto oggi, venerdì 21 agosto, lungo l’A22 in direzione sud. Secondo una prima e ancora parziale ricostruzione, gli agenti della questura di Trento stavano inseguendo un’auto di colore bianco partita dal territorio trentino e diretta verso Verona.

La corsa è proseguita fino oltre Affi, dove la Volante è rimasta coinvolta in un incidente ed è stata costretta a fermarsi. La dinamica è ancora in corso di accertamento: tra le ipotesi ci sono uno speronamento, un tentativo di bloccare la vettura in fuga oppure una fuoriuscita di strada durante l’inseguimento.

Il conducente dell’auto bianca avrebbe invece proseguito ancora per un tratto, prima di fermare e abbandonare il mezzo. A quel punto sarebbe fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

A supporto degli agenti trentini è intervenuta anche la Polizia Stradale di Verona Sud. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e rintracciare il fuggitivo.