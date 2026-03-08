TRENTO. C'è una nuova droga sul mercato trentino. È chiamata "frozen" e si tratta di una tipologia di hashish con un'alta percentuale di principio attivo e che ha un costo decisamente impegnativo rispetto al "fumo: si trova sulla piazza anche a 70 euro al grammo. Nei giorni scorsi la polizia locale di Trento ha sequestrato un panetto di "frozen", trovato assieme ad altri tre panetti di hashish "comune" addosso ad un ventenne residente nel capoluogo.



Il controllo è scattato nelle ore serali al parco delle Coste a Cognola. Gli agenti hanno fermato il giovane che, alla richiesta dei documenti, mettendosi la mano in tasca ha maldestramente fatto cadere a terra un pezzetto di "fumo". Non fosse bastato questo, nella parte bassa dei pantaloni, sotto il ginocchio, mostrava un anomalo rigonfiamento: il giovane aveva addosso parecchio altro stupefacente, che a quel punto ha consegnato senza fare alcun tipo di resistenza.



Sotto gli abiti, dunque, aveva altro "fumo" e non solo: un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi, tre panetti da un etto l'uno di hashish e un altro panetto del tipo "frozen". Tutto è stato posto sotto sequestro. È scattata la perquisizione anche nell'abitazione del giovane: è intervenuto il cane antidroga Boti, che con il suo fiuto ha subito individuato il nascondiglio di altri 45 grammi di hashish, sequestrati assieme a poco più di 300 euro in contanti, ritenuti provento di una o più cessioni. Il ventenne è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.



Il contenuto dei panetti è stato analizzato in laboratorio e ha confermato i sospetti: una delle confezioni sequestrate conteneva una sostanza ottenuta isolando a freddo la resina della cannabis. Si tratta di hashish "frozen", con un principio attivo di poco superiore al 50%. Questo particolare metodo di estrazione - come viene evidenziato dalla polizia locale - «produce un alto tasso di thc, il principale componente psicoattivo della cannabis, rendendo la droga particolarmente pura e, sul mercato, molto costosa, con un prezzo che può raggiungere anche i 70 euro al grammo».



L'infiorescenza può essere congelata con un procedimento casalingo oppure trattata con azoto liquido in laboratorio; per garantire la purezza, la sostanza viene tenuta in frigorifero. Il panetto sequestrato aveva una purezza del 51%, percentuale che probabilmente in origine era più alta e poi è calata a causa della conservazione a temperatura ambiente.



Si tratta del sequestro più consistenza di "frozen" avvenuto nella nostra provincia: nei mesi scorsi sono stati trovati solo piccoli quantitativi di questo tipo di hashish, mentre risale all'estate 2025 la scoperta, addosso ad un turista italiano, di un contenitore con tracce di sostanza oleosa di "frozen"con purezza vicino al 100%.