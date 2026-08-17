CIVEZZANO. Ormai non ci sono più dubbi sulla dinamica dell’incidente avvenuto domenica sera lungo la statale 47 della Valsugana: una delle due vetture coinvolte ha imboccato la strada contromano a Civezzano, proseguendo nella direzione sbagliata fino al violento scontro frontale con un’auto che viaggiava regolarmente.

Il bilancio è di tre persone ferite, nessuna delle quali fortunatamente in pericolo di vita. Considerata la dinamica, però, le conseguenze avrebbero potuto essere assai più pesanti. Trovarsi improvvisamente davanti una vettura che procede nel senso opposto su una strada a scorrimento veloce lascia infatti pochissimo tempo per reagire e tentare di evitare l’impatto.

Subito dopo lo schianto sono scattati i soccorsi. I feriti sono stati assistiti sul posto e successivamente affidati alle cure dei sanitari, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto. L’incidente ha avuto inevitabili ripercussioni anche sulla circolazione lungo la Valsugana durante le operazioni di emergenza.

Gli elementi raccolti hanno permesso di chiarire un punto fondamentale: l’auto ha imboccato la statale contromano a Civezzano. Restano invece da stabilire le circostanze che hanno portato il conducente a entrare nella carreggiata nella direzione sbagliata.

Gli accertamenti sono ancora in corso per definire tutti i dettagli e ricostruire il percorso della vettura prima dello schianto. Resta soprattutto la consapevolezza che, vista la dinamica del frontale, l’incidente avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.