VERMIGLIO. I testimoni parlano di un fuoco che in tre minuti ha preso una forza distruttiva, in grado di divorare un fienile, quattro case e la chiesa del diciassettesimo secolo. È stata una notte di fuoco a Fraviano, frazione di Vermiglio, dove il lavoro dei pompieri è servito a limitare i danni, che sono comunque molto ingenti, di alcuni milioni di euro. Non ci sono feriti. Quattro le persone sfollate.



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