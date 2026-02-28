TRENTO. "Prendiamo atto che il presidente Fugatti ha nitidamente dichiarato la sua piena fiducia in Francesca Gerosa, per noi moralmente sempre vicepresidente di questa provincia, che continua a dimostrare impegno, dedizione e capacità di imprimere nuovo slancio in tutte le materie di cui si occupa. Non possiamo che esserne soddisfatti, ma non avevamo alcun dubbio che la competenza e la serietà della nostra presidente venissero riconosciuti da Fugatti, che peraltro implicitamente le rinnova fiducia settimanalmente ad ogni adunanza della Giunta provinciale". Lo afferma il Coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia Trentino.



"Con riferimento, invece, alle altre dichiarazioni rese dal presidente, il Coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia non intende accettare lezioni di autonomismo. Il confronto politico, anche quando è acceso, deve restare sul piano del rispetto reciproco tra forze alleate che condividono un comune mandato elettorale ricevuto dai cittadini", prosegue la nota.



“Rivendichiamo con determinazione il nostro ruolo nella difesa e nel sostegno della nostra autonomia speciale, nonostante strumentalmente qualcuno cerchi di distorcere la verità secondo proprio comodo. Tutti, però, dichiarano più o meno apertamente che l'autonomia si difende a Roma e che è lì che si gioca la partita decisiva. Ebbene, noi siamo la forza politica che a Roma, in stretto collegamento con i nostri rappresentanti regionali, sta lavorando concretamente per rafforzarla ulteriormente, anche attraverso la modifica dello Statuto, affinché la nostra autonomia sia oggi ancora più solida e tutelata", così la nota.