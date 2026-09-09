BRENNERO. Riprende gradualmente la circolazione ferroviaria tra Colle Isarco e Brennero, dopo lo stop imposto ieri sera, 8 settembre, dal movimento franoso che ha interessato l’area nei pressi della linea ferroviaria. Rete Ferroviaria Italiana ha riattivato questa mattina un binario, consentendo il passaggio dei treni a senso unico alternato.

La situazione resta quindi ancora lontana dalla piena normalità, ma il ripristino del primo binario rappresenta un passo avanti dopo l’interruzione provocata dalla frana. I tecnici sono al lavoro per consentire il ritorno alla circolazione ordinaria nel più breve tempo possibile.

La riapertura è stata decisa dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici di Rfi insieme ai Vigili del fuoco e alle autorità competenti, chiamati a verificare le condizioni dell'infrastruttura e dell'area interessata dal movimento franoso.

L'obiettivo indicato da Rfi è quello di riattivare entrambi i binari entro la serata di giovedì 10 settembre, quando la circolazione sulla linea Brennero-Verona dovrebbe tornare regolare.

Nel frattempo, il traffico ferroviario nella tratta interessata procede con le limitazioni necessarie a garantire la sicurezza. La situazione viene monitorata in attesa del completamento degli interventi e delle verifiche sull'infrastruttura.

La frana aveva provocato la sospensione della circolazione nella serata di martedì, creando disagi lungo uno degli assi ferroviari più importanti per i collegamenti tra l'Alto Adige, il resto d'Italia e il valico del Brennero. Ora, con la riapertura parziale, la linea torna progressivamente operativa, in attesa del completo ripristino previsto per domani sera.