TRENTO. Sono entrati in un bar di viale Trieste forzando una porta-finestra laterale, ma l’arrivo dei carabinieri li ha bloccati mentre il colpo era ancora in corso. Tre cittadini algerini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati nella mattinata del 20 settembre con l’accusa di furto aggravato in concorso.

A far scattare l’intervento è stata una chiamata al 112 che segnalava alcune persone all’interno del locale. Sul posto sono arrivate le pattuglie della Sezione Radiomobile e della Stazione di Trento: due uomini sono stati sorpresi mentre, secondo la ricostruzione dei militari, stavano rovistando nel bar alla ricerca del fondo cassa. Il terzo li attendeva all’esterno e avrebbe svolto il ruolo di “palo”.

Durante la perquisizione i carabinieri hanno recuperato alcune decine di euro, poi restituite al titolare. Uno dei tre è stato inoltre trovato con una forbice da elettricista e un coltello ed è stato denunciato anche per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Al termine degli accertamenti, i tre arrestati sono stati trasferiti alla Casa circondariale di Trento.