TRENTO. La Giunta provinciale, su proposta dell'assessore all'istruzione Francesca Gerosa, ha approvato il provvedimento che permette di coprire, per l'anno scolastico 2026/2027, i posti di insegnante vacanti negli istituti provinciali della formazione professionale.

"Stiamo procedendo con gli adempimenti necessari per assicurare ai tre Istituti di formazione professionale provinciale le risorse adeguate a garantire la piena funzionalità delle scuole e la continuità didattica, elemento fondamentale per studenti e personale. Per questo cercheremo di stabilizzare gli insegnanti dell'area culturale e tecnico-pratica per tutti i posti messi a bando. La formazione professionale rappresenta un settore strategico per il nostro sistema scolastico e per il territorio, sul quale continuiamo a investire", ha dichiarato Francesca Gerosa.

Il provvedimento consente di procedere con le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente nella convocazione già programmata per il 30 luglio 2026. In quella giornata, dopo l'individuazione degli aventi diritto alle precedenze previste dalla legge 104/1992, i candidati potranno scegliere la sede di servizio e sottoscrivere il contratto.

Le immissioni in ruolo interesseranno sia gli insegnanti dell'area culturale sia quelli dell'area tecnico-pratica. La Provincia ha inoltre previsto la possibilità di ricorrere, nel corso del triennio di validità della graduatoria, agli idonei qualora emergessero ulteriori esigenze di organico legate all'andamento delle iscrizioni o dell'offerta formativa, anche oltre il numero inizialmente previsto dal concorso. Il contingente definitivo delle assunzioni sarà stabilito con una successiva determinazione della dirigente del Servizio per il Reclutamento e gestione del personale della scuola.

(foto Pat)