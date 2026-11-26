TRENTO. Il Trentino centra tutti gli obiettivi finanziari fissati per il 2026 nell’ambito della programmazione europea 2021-2027. Su una dotazione complessiva di oltre 340 milioni di euro, tra risorse comunitarie, statali e provinciali, sono già stati avviati interventi per 267 milioni, con impegni formalizzati per 160 milioni. Il bilancio è stato certificato dal Comitato di sorveglianza riunito nella sede della Fondazione Bruno Kessler, alla presenza dei rappresentanti di Roma e Bruxelles.

«I numeri certificati dal Comitato di sorveglianza dimostrano che i fondi europei in Trentino non restano sulla carta, ma si traducono subito in ricerca, innovazione e servizi», ha commentato il vicepresidente della Provincia e assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli, sottolineando il contributo delle risorse alla crescita economica e alla coesione sociale.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale dispone di 181 milioni di euro, con progetti avviati per 144 milioni, pari all’80% della dotazione, e 74 milioni già impegnati. Tra le priorità figurano la ricerca, la competitività delle imprese, l’edilizia sociale, le energie rinnovabili e la sicurezza del territorio.

Il Fondo sociale europeo plus, invece, conta su 159 milioni di euro, con interventi avviati per 123 milioni e impegni formalizzati per 86 milioni. Le risorse sono destinate all’occupazione, alla conciliazione tra famiglia e lavoro, alla formazione, al contrasto della dispersione scolastica e all’inclusione sociale.

Tra i progetti più significativi figura l’investimento da 5,78 milioni di euro per il potenziamento dei laboratori della Fondazione Bruno Kessler a Povo, dedicati ai semiconduttori, ai sensori quantistici e alla microfabbricazione. Sul fronte della mobilità sostenibile spicca invece RailEvo, startup trentina impegnata nello sviluppo di veicoli autonomi su rotaia, in collaborazione con Fbk, Università di Trento e Trentino Trasporti.

In ambito sociale, infine, l’associazione Periscopio garantisce, attraverso i Buoni di servizio provinciali, percorsi educativi e sostegno pomeridiano allo studio a oltre 180 studenti, con particolare attenzione ai ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento.