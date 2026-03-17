TRENTO. Le 34/e Giornate di primavera del Fondo per l'ambiente italiano (Fai) sono in programma sabato 21 e domenica 22 marzo: in provincia offrono la possibilità di visitare lo storico Istituto agrario di San Michele all'Adige, sorto sui resti di un antico monastero agostiniano nel 1874, quando ancora il Trentino faceva parte dell'Impero Austroungarico. La delegazione Fai di Trento e il suo gruppo Giovani hanno organizzato "Fondazione Mach: storia, arte, agricoltura, ricerca".

Sabato le visite cominciano alle 14 e proseguono fino alle 18, con partenza dell'ultima alle 17, e domenica scattano alle 10.00 dal banco Fai sistemato davanti all'ingresso della Fondazione, a San Michele all'Adige. Alle 13.30 di sabato è prevista anche una visita tattile alla cantina storica della Fondazione Mach, in collaborazione e dedicata all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Trento.

Tutte le visite sono gratuite e sono a ciclo continuo: non è necessaria la prenotazione. Dal cortile della Fondazione sarà possibile anche accedere alla chiesa di San Michele Arcangelo In occasione delle giornate di primavera, il Fai provinciale propone visite anche alla scoperta di palazzo Alberti Poja e di palazzo Piomarta a Rovereto, di Capriana (tre itinerari distinti), di Mastellina e della chiesa di Sant'Agata a Commezzadura e un'escursione lungo il percorso Maroniano a Riva del Garda. Sono visitabili anche i due beni Fai: il castello di Avio e l'aula del Simonino a Trento.